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Garlasco, i tappetini dell'auto di Alberto Stasi? Mai controllati: il giallo

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domenica 19 aprile 2026
Garlasco, i tappetini dell'auto di Alberto Stasi? Mai controllati: il giallo

1' di lettura

Il nuovo elemento oscuro che proviene dal caso Garlasco? Il tappetino dell'auto di Alberto Stasi che, a quanto pare, non sarebbe mai stato analizzato dagli esperti della scientifica. Si tratta di un elemento di un'importanza cruciale, dato che l'esperimento sui tappetini fu l'elemento di novità nella perizia di Roberto Testi, che portò i giudici alla condanna definitiva dell'allora fidanzato della 26enne Chiara Poggi. Il tutto sulla base della convinzione che quella mattina del 13 agosto, quando l'unico condannato per l'omicidio di Garlasco risalì in macchina dopo aver scoperto il cadavere nella villetta di via Pascoli, avrebbe dovuto comunque lasciare qualche traccia di sangue sui tappetini della sua macchina. Se non dovessero esserci macchie sul tappetino della sua auto, sarebbe la prova che Alberto Stasi ha sempre mentito, cioè si è finto scopritore del cadavere dopo aver ucciso la ragazza. E in questo modo si potrebbe chiudere definitivamente il caso. 

Ma stando a quanto si apprende dal verbale di operazioni irripetibili effettuate dal Ris di Parma, comandato dall'allora colonnello Luciano Garofano, sulla Golf nera del condannato non fa alcun riferimento ai tappetini. E non esistono fotografie dell'analisi scientifica in grado di dimostrare che non ci fossero anche minime tracce ematiche su quei reperti.

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