Toscolano Maderno, orrore-maranza: tre padri massacrati per una cassa acustica

Tre papà accerchiati e malmenati da un gruppo di maranza. È accaduto a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. I fatti risalgono domenica 19 aprile fra il tardo pomeriggio e la prima serata. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Salò che stanno ricostruendo nel dettaglio l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, stando a una prima ricostruzione, pare che uno di questi maranza abbia sottratto a una 14enne, figlia di uno degli uomini aggrediti, una cassa acustica.
La giovane - in ferie sul lago di Garda con la famiglia - avrebbe prestato la sua cassa a un ragazzo il quale si sarebbe poi rifiutato di restituirla. Da lì la decisione della 14enne di telefonare e chiedere aiuto al padre. Quest'ultimo si è presentato con altri due uomini amici di famiglia. In poco tempo hanno trovato i responsabili: quattro o cinque adolescenti di non più di 16 anni di origine straniera. I tre uomini si sono fatti restituire la cassa.
Finita qui? Niente affatto: la situazione è degenerata in pochissimo tempo. Il gruppetto autore del furto ha chiamato rinforzi e in pochi minuti numerosi altri adolescenti si sono presentati sul posto e hanno preso d'assalto i tre uomini. Li hanno spintonati, insultati e colpiti violentemente e ripetutamente con calci e pugni alla testa. Colpi che non si sono arrestati neppure quando uno di loro è finito a terra, venendo raggiunto da innumerevoli calci al costato.
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"Ci hanno massacrato, abbiamo dolori dappertutto. Uscivano da tutte le parti, ce li siamo trovati addosso. Erano giovanissimi, sui 15 o 16 anni, alcuni erano sicuramente stranieri", hanno spiegato i feriti al Giornale di Brescia. Uno dei tre ha passato la notte in ospedale a Gavardo, gli altri due sono stati medicati e dimessi con prognosi di dieci giorni e hanno poi presentato denuncia ai carabinieri di Toscolano. È ancora caccia agli aggressori.