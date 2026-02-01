Libero logo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Villa Mussolini, clamoroso: chi spunta tra i potenziali acquirenti

di
Libero logo
domenica 1 febbraio 2026
Villa Mussolini, clamoroso: chi spunta tra i potenziali acquirenti

1' di lettura

Chi si aggiudicherà Villa Mussolini? Il giallo sulla casa di Riccione continua. Al momento, la vendita non è ancora stata conclusa e potrebbe slittare di cinque mesi. La residenza di Benito Mussolini e della sua famiglia in riva all'Adriatico è contesa da tre offerenti. Da Piada Riccionese che ha offerto 700mila euro, dal Comune di Riccione (amministrato dal centrosinistra) con 1,2 milioni e, colpo di scena, dalla Davide di Torino con ben 2,3 milioni. La gara pubblica è stata indetta dalla proprietà, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. E avrebbe dovuto decidere a chi vedere la proprietà entro ieri, venerdì 30 gennaio. 

Al momento la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini prende tempo. I tre acquirenti dovranno attendere fino al 30 maggio. L’offerta deve contenere anche un programma culturale di gestione, proprio per la vocazione "espositiva" da molti anni curata dal Comune in comodato d’uso. La Carim indica il percorso da fare, “a seguire sarà programmato un opportuno incontro di approfondimento con ciascuno degli offerenti ai quali la Fondazione rivolge apprezzamento per le offerte e progetti pervenuti”. 

"Tutti insieme viva il Duce": il brano vola, la sinistra impazzisce

Evribàdi viva il Duce. Anzi, Everybody Viva il Duche, o il Dvce, con la “v” latina. È uno stra...

Sarà quindi decisivo il compromesso tra la proposta cultura e quella strettamente economica. Quindi se ne riparlerà il prossimo maggio, anche se sulla stampa romagnola cominciano già ad affacciarsi le prime polemiche. Si indaga, neanche a dirlo, sul profilo degli offerenti vista la candidatura dell’impresa torinese legata a un esponente del Msi.

Filippo Timi interpreta Mussolini? "Ero giovane e...", altre lacrime rosse

Un altro "peccato originale" confessato per pulirsi la coscienza e, forse, compiacere il mondo dello spettacol...
tag
benito mussolini

Pentito come Marinelli Filippo Timi interpreta Mussolini? "Ero giovane e...", altre lacrime rosse

Destra o sinistra? Ricky Memphis, la rivelazione sul suo nome: "Benito..."

La canzone-parodia "Tutti insieme viva il Duce": il brano vola, la sinistra impazzisce

ti potrebbero interessare

Famiglia nel bosco, la missione di zia Rachel per salvare i bambini

Famiglia nel bosco, la missione di zia Rachel per salvare i bambini

Luca Puccini
Askatasuna, troupe Rai aggredita e minacciata: "Non accettiamo intimidazioni"

Askatasuna, troupe Rai aggredita e minacciata: "Non accettiamo intimidazioni"

Redazione
Daniela Ruggi, "suoi i resti nel rudere": svolta a oltre un anno dalla scomparsa

Daniela Ruggi, "suoi i resti nel rudere": svolta a oltre un anno dalla scomparsa

Redazione
Askatasuna, scontri al corteo: bombe carta e incendi in strada, almeno 11 agenti feriti

Askatasuna, scontri al corteo: bombe carta e incendi in strada, almeno 11 agenti feriti

Redazione