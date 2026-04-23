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Garlasco, "audio non divulgabili depositati in Procura": Sempio trema

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giovedì 23 aprile 2026
Garlasco, "audio non divulgabili depositati in Procura": Sempio trema

1' di lettura

Lo studio legale Gasperini Fabrizi di Roma, con un comunicato stampa, ha reso noto che oggi "sono stati formalmente depositati all'attenzione della Procura Generale di Milano i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell'ambito della nuova indagine concernente il delitto di Garlasco". Si tratterebbe degli audio di cui ha parlato in trasmissioni televisive la criminologa Roberta Bruzzone e relativi a presunti tentativi di interferenze sulla vicenda del delitto di Chiara Poggi del 2007 e sulla nuova inchiesta pavese a carico di Andrea Sempio, adombrando il coinvolgimento anche di altre persone.

"Il deposito - si legge ancora nel comunicato - è stato accompagnato da una articolata ricostruzione, finalizzata a contestualizzare il significato dei suddetti materiali e a definirne la possibile rilevanza". Per evidenti "ragioni di tutela del segreto investigativo e nel pieno rispetto dell'attività dell'Autorità Giudiziaria procedente", spiegano i legali, "il contenuto degli audio e dell'esposto non potrà essere oggetto di divulgazione mediatica da parte di questo Studio ivi comprese formulazioni di ipotesi a riguardo". Nel comunicato, lo studio legale non ha chiarito se l'esposto sia stato presentato a nome di qualche persona e di chi in particolare e contattato precisa che non si possono "rilasciare altre dichiarazioni".

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