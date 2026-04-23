Garlasco, "audio non divulgabili depositati in Procura": Sempio trema

Lo studio legale Gasperini Fabrizi di Roma, con un comunicato stampa, ha reso noto che oggi "sono stati formalmente depositati all'attenzione della Procura Generale di Milano i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell'ambito della nuova indagine concernente il delitto di Garlasco". Si tratterebbe degli audio di cui ha parlato in trasmissioni televisive la criminologa Roberta Bruzzone e relativi a presunti tentativi di interferenze sulla vicenda del delitto di Chiara Poggi del 2007 e sulla nuova inchiesta pavese a carico di Andrea Sempio, adombrando il coinvolgimento anche di altre persone.

"Il deposito - si legge ancora nel comunicato - è stato accompagnato da una articolata ricostruzione, finalizzata a contestualizzare il significato dei suddetti materiali e a definirne la possibile rilevanza". Per evidenti "ragioni di tutela del segreto investigativo e nel pieno rispetto dell'attività dell'Autorità Giudiziaria procedente", spiegano i legali, "il contenuto degli audio e dell'esposto non potrà essere oggetto di divulgazione mediatica da parte di questo Studio ivi comprese formulazioni di ipotesi a riguardo". Nel comunicato, lo studio legale non ha chiarito se l'esposto sia stato presentato a nome di qualche persona e di chi in particolare e contattato precisa che non si possono "rilasciare altre dichiarazioni".