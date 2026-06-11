Nicole Minetti, spuntano testimoni a pagamento per infangarla

C’è qualcuno che vuole speculare sulla storiaccia uruguaiana. Parliamo di una donna straniera che, secondo fonti qualificate di Libero, starebbe tentando di agganciare mediatori italiani ed esteri in grado di “piazzare” sul mercato delle informazioni sue presunte rivelazioni. Si tratta di una professionista che, per lavoro e vecchie amicizie, ha una consolidata consuetudine con il mondo della comunicazione, a tutti i livelli, e che, da qualche tempo, si promuove come depositaria di (supposte) notizie ad alto voltaggio su Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti e sul loro stile di vita sudamericano.

Finora, da quel che le fonti hanno riferito al nostro giornale, la “gola profonda” non avrebbe avuto successo in questa ricerca di “acquirenti”, tanto da meditare, parrebbe, di abbandonare l’impresa. Ai mediatori (pochi per la verità) che con lei hanno avuto modo di confrontarsi, la donna non avrebbe offerto riscontri o prove del suo racconto, ma solo narrazioni a senso unico che, ovviamente, rappresentano un rischio enorme dal punto di vista di una eventuale pubblicazione.