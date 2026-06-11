FdI, Marco Lisei asfalta Conte: "Non minacci querela. Piuttosto..."

Non sembrano placarsi le polemiche scoppiate a inizio settimana all'interno della Commissione Covid. Al centro della vicenda c’è una consulenza da circa 454 mila euro pagata allo studio legale collegato all’avvocato Luca Di Donna, all’epoca collega di studio di Giuseppe Conte.

La tensione è esplosa dopo l'intervento della deputata Alice Buonguerrieri, che ha chiesto al leader del M5S Giuseppe Conte di dimettersi dalla Commissione e di presentarsi a un'audizione per chiarire il suo ruolo nella gestione della pandemia. Secondo la testimonianza di Marco Spadaccioli, dipendente della società Adaltis, quella somma sarebbe stata corrisposta principalmente per il controllo della documentazione necessaria alle commesse pubbliche e per la stesura di una lettera di sollecito relativa a un pagamento non ricevuto. Spadaccioli ha dichiarato di non vedere altre attività che potessero giustificare l’entità della parcella.

Le dichiarazioni hanno provocato un forte scontro politico. Esponenti di Fratelli d’Italia hanno sostenuto che, se confermate, esse solleverebbero interrogativi sulla gestione delle forniture durante l’emergenza Covid e sull’utilizzo di risorse pubbliche. Giuseppe Conte ha respinto le accuse, parlando di tentativi di "rimestare nel fango" e ricordando che le indagini che lo hanno riguardato sono state archiviate dopo che lui stesso aveva fornito chiarimenti alle autorità giudiziarie. La seduta della Commissione si è conclusa in un clima di forte tensione: i gruppi di opposizione (Pd, M5S, AVS e Italia Viva) hanno abbandonato i lavori contestando la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione e sostenendo che alcune attività istruttorie fossero illegittime. Successivamente, hanno anche chiesto le dimissioni del presidente della Commissione, Marco Lisei.