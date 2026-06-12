Garlasco, l'ex legale di Stasi: "La nostra indagine ritenuta credibile", perché Sempio è all'angolo

Nell'ultima puntata di Realpolitik l'avvocato Fabio Giarda ha ripercorso l'indagine privata condotta su Andrea Sempio dopo la condanna definitiva del suo ex assistito, Alberto Stasi, per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007.

"Con la condanna definitiva nel dicembre del 2015 - dice Giarda - ci siamo resi cono che non avevamo più la possibilità di vedere in modo diverso quelli che erano gli atti del fascicolo. Abbiamo incaricato una società di investigazione dicendo: 'leggete voi tutti gli atti e dateci la possibilità di vedere se c'è una possibilità alternativa'".

"Sono ritornati - continua - dicendoci che c'erano delle anomalie su alcune piste tra cui quella di Andrea, in particolare riguardo alla questione dello scontrino e alla questione delle telefonate. Noi avevamo un appello bis da cui erano emersi dei risultati sui margini ungueali di Chiara e quindi avevamo un Dna da confrontare. Abbiamo chiesto agli investigatori di poter eventualmente acquisire il Dna da oggetti abbandonati di questo Andrea Sempio. Loro lo hanno acquisito, lo abbiamo mandato a un nostro consulente per l'estrazione del Dna e quei risultati li abbiamo mandati a un altro consulente per confrontarli con i risultati dei margini ungueali di Chiara Poggi. Evidentemente, quello che avevamo fatto noi nel 2016 e 2017 è stato ritenuto credibile".