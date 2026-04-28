Forte dei Marmi, la rapina choc: bottino da 2 milioni mentre i turisti dormivano

Nella notte tra venerdì e sabato, un gruppo di ladri professionisti ha messo a segno un colpo grosso a Forte dei Marmi, nella zona esclusiva di Vittoria Apuana.I malviventi hanno svaligiato una villa di lusso affittata da facoltosi turisti stranieri dell’Europa dell’Est. Agendo intorno alle 4 del mattino, sono entrati silenziosamente mentre gli inquilini dormivano, si sono diretti alla cassaforte, l’hanno aperta con grande abilità e hanno portato via un bottino di elevato valore: soldi contanti e oggetti preziosi. La refurtiva è ancora da quantificare con precisione, ma secondo prime indiscrezioni potrebbe superare i due milioni di euro.Si tratta dell’ennesimo furto in una delle zone più glamour e ricche della Versilia.

Le ville di Vittoria Apuana, pur essendo superprotette con sistemi di allarme e videocamere, sono spesso prese di mira da bande organizzate. I ladri, veri professionisti, agiscono dopo accurate “soffiate” e lunghi appostamenti: studiano le abitudini delle vittime, pianificano ogni dettaglio ed entrano ed escono senza lasciare tracce.Il furto è stato scoperto solo sabato mattina al risveglio degli inquilini. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi e visionando le immagini delle telecamere della villa e di quelle stradali per ricostruire la dinamica, identificare il numero dei banditi e i mezzi utilizzati per la fuga.

Gli investigatori non escludono che il colpo sia stato commissionato o che i ladri fossero a conoscenza di oggetti di valore specifici presenti nella villa. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri furti simili avvenuti in Versilia e zone limitrofe.