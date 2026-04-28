Libero logo
Garlasco
Terremoto Arbitri
Jannik Sinner
Iran

Autostrade lancia l'allarme: "Attenzione al pedaggio fantasma"

martedì 28 aprile 2026
Autostrade lancia l'allarme: "Attenzione al pedaggio fantasma"

1' di lettura

È tornata in auge la truffa del “pedaggio fantasma”, una classica forma di phishing che sta colpendo nuovamente molti automobilisti.Funziona così: la vittima riceve un SMS o un’email che sembra provenire da Autostrade per l’Italia, con cui viene avvisata di un pedaggio non pagato. Il messaggio contiene un link che porta a un sito falso, graficamente identico a quello ufficiale di Autostrade.

Una volta cliccato, all’utente viene chiesto di inserire i propri dati personali e soprattutto le credenziali bancarie per “saldare urgentemente” il pedaggio. Inserendo i dati, i truffatori ottengono accesso al conto corrente e lo svuotano.Autostrade per l’Italia ha pubblicato un avviso ufficiale sul proprio sito: "Attenzione: tentativi di phishing in corso".

La società precisa che non invia mai solleciti urgenti tramite SMS o email e che, in caso di mancato pagamento, si hanno 15 giorni di tempo per pagare senza alcuna penale. Le comunicazioni ufficiali riportano sempre una chiara data di scadenza.Nei messaggi fraudolenti si notano spesso errori nell’indirizzo web (es. “autostrede”, “autostiade” o domini simili). Autostrade invita tutti a non cliccare sui link sospetti, a verificare sempre il mittente e l’URL, e, in caso di dubbio, a non fare nulla e chiedere consiglio a familiari o amici.La truffa, che ricalca le vecchie truffe degli “esattori” porta a porta, si è intensificata nelle ultime settimane. Massima attenzione è quindi raccomandata.

tag
pedaggio
autostrade

Una tecnica raffinatissima Autostrade, la truffa del pedaggio: come ti svuotano il conto

La soddisfazione di Salvini Autostrade, dal 2026 rimborsi dei pedaggi se c'è traffico: ecco come funzionano

Gennaio 2026 Autostrade, taglio ai pedaggi e rimborsi: ecco le nuove tariffe

ti potrebbero interessare

Garlasco, "cosa è venuto fuori su Andrea Sempio": il retroscena sul procuratore di Pavia

Garlasco, "cosa è venuto fuori su Andrea Sempio": il retroscena sul procuratore di Pavia

Roma, sgombero del centro sociale Laurentino 38: antagonisti asserragliati sul tetto

Roma, sgombero del centro sociale Laurentino 38: antagonisti asserragliati sul tetto

Redazione
Famiglia nel bosco, "genitori inadeguati": la perizia della psichiatra è un terremoto

Famiglia nel bosco, "genitori inadeguati": la perizia della psichiatra è un terremoto

Forte dei Marmi, la rapina choc: bottino da 2 milioni mentre i turisti dormivano

Forte dei Marmi, la rapina choc: bottino da 2 milioni mentre i turisti dormivano