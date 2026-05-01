Andrea Sempio, il sospetto della famiglia Poggi: "Sembra costruita a tavolino"

Una "ipotesi irreale, che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei dati già noti". Gli avvocati della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno commentato così al Corriere della sera la nuova ricostruzione del delitto di Chiara Poggi che ha portato la Procura di Pavia a cambiare il capo di imputazione nei confronti di Andrea Sempio, ora ritenuto dai magistrati l'unico colpevole dell'omicidio per cui Alberto Stasi sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni. "Avevamo chiesto di estendere l'incidente probatorio proprio per evitare il proliferare di ricostruzioni infondate sui tanti aspetti che sono già stati ampiamente chiariti da periti e consulenti, ma la Procura di Pavia ha fatto altre scelte", hanno aggiunto al Corriere della Sera i legali della famiglia Poggi, che si è sempre dimostrata scettica nei confronti di questa nuova inchiesta. "Leggeremo gli atti - hanno concluso - per capire quali siano state le ragioni di queste scelte".

Intanto è arrivata la replica anche della difesa del nuovo indagato. "Che Andrea Sempio andrà è una certezza perché è un obbligo di legge e io non ho mai indotto un cliente a un atto contrario alla legge, tanto meno lo farei in questo caso. Io e l'avvocato Taccia ci siamo già confrontati e ovviamente, non avendo riscontrato vizi formali, spiegheremo al cliente che è obbligatorio andare. Gli abbiamo anche detto che saremo noi a imporgli letteralmente la scelta processuale, cioè la scelta sarà quella di rispondere o non rispondere. È legittimo sia l'uno che l'altro atteggiamento, sarà figlio di una strategia processuale. Come figlia di una strategia processuale è stata la scelta della Procura di invitarlo prima di chiudere le indagini e di rendere visibili a noi, quanto meno a noi, tutti gli atti", ha spiegato l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, intervenuto a 'Tg4 - Diario del Giorno', su Retequattro, intervistato da Sabrina Scampini in merito alla convocazione da parte della Procura di Pavia il 6 maggio prossimo.