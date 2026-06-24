Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Garlasco, la reazione di Marco Poggi col pm: "Di questa impronta c'è la certezza su Sempio"

di Roberto Tortoramercoledì 24 giugno 2026
Garlasco, la reazione di Marco Poggi col pm: "Di questa impronta c'è la certezza su Sempio"

2' di lettura

La deposizione di Marco Poggi, fratello di Chiara, sul delitto di Garlasco che ha riguardato, purtroppo, sua sorella è stata significativa e genera molti dubbi anche oggi, a più di un anno in cui è stata effettuata e registrata. Tra le tante domande fatte dagli inquirenti c’è anche il passaggio sull’ormai famosa “impronta 33”. Marco non ritiene che quell'elemento, da solo, lo convinca della fondatezza della nuova pista investigativa. Il fratello della 26enne uccisa in casa sua, in via Pascoli, ha ricordato che Sempio frequentava abitualmente la loro casa, perché era un suo amico e che, proprio per questo, la presenza di sue eventuali tracce nell'abitazione non gli appare di per sé sorprendente.

Anche Quarta Repubblica, talk di approfondimento di Rete4, si occupa del caso e fa ascoltare stralci di quell’interrogatorio. La pm di Pavia illustra la prova a Marco Poggi e dice: “Una delle impronte del vano Scala è in particolare questa impronta qui (gli mostra la 33, ndr), che si trovava proprio sopra il… diciamo… tra il terzo e il quarto gradino della scala, quindi proprio la posizione in cui era inizialmente Chiara prima di scivolare giù. Questa impronta è stata attribuita con certezza ad Andrea Sempio”. Marco Poggi, laconicamente, annuisce: “Ok”.

Garlasco, l'inviato delle Iene estremo contro Sempio: "Stasi sarebbe all'ergastolo"

Si sfoga, attacca e si spende in rivelazioni, Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene, il programma di Italia 1, che ...

L’inquirente prosegue: “Con certezza. Su questa, al contrario del DNA, non ci sono dubbi. Questa è proprio con sicurezza l'impronta di Andrea Sempio. E quindi, proprio per questo, per noi è rilevante sapere… “. Marco Poggi, allora, dice la sua: “Io confermo quello che ho detto prima, nel senso che è possibile che siamo andati giù in cantina, è possibile che siamo andati tutti, nel senso che ho portato tutti.  Più di questo, onestamente, non… non è possibile ricordare. È impossibile, sono passati… ma anche se me lo chiedevate nel 2007, probabilmente, non potevo avere il ricordo certo se eravamo scesi o no. È possibile, cioè nel senso non lo vedo improbabile”.

Garlasco, il medico legale contro Sempio: "Dov'eri alle 11? Così dritto verso l'ergastolo"

Il medico legale Pasquale Bacco incalza Andrea Sempio. In un video postato su Instagram, l'esperto si rivolge dirett...
tag
andrea sempio
marco poggi

Garlasco Marco Poggi spiazza il carabiniere: "Condoglianze", "Mi lasci dire una cosa..."

Delitto di Garlasco Garlasco, il medico legale contro Sempio: "Dov'eri alle 11? Così dritto verso l'ergastolo"

Lo sfogo Garlasco, l'inviato delle Iene estremo contro Sempio: "Stasi sarebbe all'ergastolo"

ti potrebbero interessare

Sarah e Alisya, nonno e patrigno sorvegliati a vista in carcere: come hanno reagito all'arresto

Sarah e Alisya, nonno e patrigno sorvegliati a vista in carcere: come hanno reagito all'arresto

Redazione
Sondaggio Demopolis, "dal 42 all'11%": chi crolla in un anno e mezzo

Sondaggio Demopolis, "dal 42 all'11%": chi crolla in un anno e mezzo

Meloni-Trump, Alessandro Zan si copre di ridicolo: "La politica estera della premier un disastro"

Meloni-Trump, Alessandro Zan si copre di ridicolo: "La politica estera della premier un disastro"

Non è morto un agente della Polizia Locale. È morto uno di noi

Non è morto un agente della Polizia Locale. È morto uno di noi

Andrea Pasini