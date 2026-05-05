Andrea Sempio? "Cos'hanno in mano i pm": rumors clamorosi, il cerchio ora è chiuso

Tre convocazioni dell’ultima ora, un’agenda ormai definita e un’indagine che si avvia alle battute finali. Le gemelle Paola e Stefania Cappa oggi a Milano, Marco Poggi e Andrea Sempio domani: è questa la scansione scelta dalla Procura di Pavia per gli ultimi passaggi sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli, a Garlasco. Le due cugine della vittima saranno ascoltate come persone informate sui fatti intorno alle 10, nella caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti, a Milano. Marco Poggi, fratello di Chiara, è invece convocato per domani, probabilmente a Mestre, come già avvenuto in altre fasi della nuova indagine. I tre erano stati inizialmente chiamati per lo stesso giorno, ma un impegno delle sorelle ha portato ad anticipare la loro audizione. Nello stesso giorno (domani), si presenterà in Procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta.

I pm gli hanno notificato l’invito a comparire prima della chiusura delle indagini, per consentirgli di fornire la propria versione rispetto alle accuse contenute nel nuovo capo d’imputazione (omicidio volontario aggravato), che ridisegna in modo significativo la dinamica del delitto rispetto alla ricostruzione che aveva portato alla condanna definitiva del fidanzato Alberto Stasi. La sequenza delle audizioni segue una logica precisa: prima le cugine, poi il fratello e amico di Sempio, infine l’indagato. Un ordine che consente agli inquirenti di raccogliere e verificare elementi di contesto familiare e relazionale prima del confronto diretto con Sempio. Tutti e tre i convocati saranno sentiti come persone informate sui fatti, cioè come potenziali testimoni nella fase delle indagini: le loro dichiarazioni servono al pubblico ministero per valutare l’esercizio dell’azione penale. L’obbligo di presentarsi e di dire la verità è già pienamente operante.