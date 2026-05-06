Roma, fugge dall'alt dei carabinieri: finisce malissimo, schianto tremendo

Un nuovo grave incidente ha paralizzato il Grande Raccordo Anulare di Roma martedì intorno alle 13, in piena ora di punta. All’altezza del chilometro 4,4 della carreggiata esterna, vicino allo svincolo per Casal del Marmo, si è verificato uno scontro che ha coinvolto una Fiat 500L in fuga e altri tre veicoli, causando code e disagi verso l’Aurelia. Tutto è nato dal tentativo dei carabinieri di fermare l’auto, risultata rubata nella mattinata a Civita Castellana (Viterbo).

I militari hanno individuato il veicolo a Formello e hanno iniziato un inseguimento prima sulla Cassia Bis e poi sul GRA. Nel tentativo di seminare gli inseguitori, il conducente ha speronato tre auto. Una volta fermo, l’uomo ha provato a fuggire a piedi, ma è stato bloccato e portato in caserma. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.Si tratta del secondo episodio simile in poche ore. Nella notte tra lunedì e martedì, un 47enne è stato arrestato dopo un inseguimento sulla Colombo.

A bordo di una Range Rover Sport rubata i carabinieri hanno trovato dodici carte di pagamento clonate, coltelli e numerosi arnesi da scasso. L’uomo non si era fermato a un alt e la sua corsa è terminata in via dell’Umanesimo.