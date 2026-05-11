Gli Alpini possono salvare l'italia dai maranza

Francis il mulo parlante, l’unico riuscito ad aggirare il divieto ai muli imposto dalla burocrazia della sindaca Salis, ha notato che gli Alpini - senza damigiana ferire - hanno fatto sparire da Genova maranza e manigoldi vari. Lo hanno notato anche i genovesi, che da venerdì mattina a ieri sera hanno omaggiato e ringraziato le penne nere. «Più Alpini, più sicurezza, evviva!». Francis, 123esimo Distaccamento dei Muli, matricola M52519, pare che abbia suggerito all’elegante sindaca di organizzare un’adunata al mese. L’idea, invero, potrebbe essere estesa a tutte quelle città in cui per i sindaci la sicurezza è un problema di percezione, e a Milano Francis potrebbe essere il Kissinger di Sala nell’anno che gli rimane a Palazzo Marino. Il quadrupede consigliava quello zuccone del soldato Peter Stirling: vuoi che il nuovo prodigio della sinistra e l’ex manager non gli diano retta? È anche vero che Stirling, così come Francis, era americano, e oggi che in America c’è quel diavolaccio di Trump l’America meglio lasciarla stare. Alla vigilia dell’adunata, quando di Francis si ricordavano solo i cultori delle vecchie commedie d’oltreoceano, qualcuno ha provato ad avvelenare il clima. E invece il raduno è stato toccante ma non nel senso annunciato dalle pseudo femministe.

Le coppiette hanno passeggiato fino a tarda notte. I giovani hanno fatto comunella con gli Alpini (e le loro damigiane) e si sono riappropriati di piazze e vicoli. Camper, roulotte e tende, ci dice un gruppetto di ventenni sotto uno degli stand che ieri per ore hanno riparato dalla pioggia (venerdì e sabato c’era un bel sole), sono riusciti a far sloggiare gli spacciatori di solito attivi sul lungomare. In questo lungo fine settimana, almeno in centro, non sono giunte notizie di qualcuno che abbia rincorso il delinquente di turno per riprendersi il portafogli o la collanina. Sennonché c’è stato di più durante questa 97esima adunata: tre Alpini hanno salvato la vita a un uomo, un pediatra in pensione, a sua volta Alpino in congedo. Stava raggiungendo la moglie al porto antico per ammirare l’Amerigo Vespucci e per strada è stato colpito da un infarto. Gli Alpini eroi, Gabriele, Patrizia e Giuseppe, milanesi e bergamaschi, gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Oggi Genova torna alla normalità, la città sarà più triste e insicura senza gli Alpini. Purtroppo i maranza riprenderanno le consuete mansioni.