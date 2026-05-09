Quarto Grado, Roberta Bruzzone fa a pezzi l'intercettazione su Sempio: "Ecco cosa dice"

Nella puntata di ieri sera di Quarto Grado, la criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato con tono netto e critico le intercettazioni ambientali attribuite ad Andrea Sempio, finendo per smontare una delle letture più delicate emerse dall’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.Al centro della discussione la frase "quando sono andato io il sangue c’era".
Secondo gli inquirenti (e i carabinieri che hanno redatto l’informativa) questa espressione sarebbe compatibile con "quando sono andato via", trasformandola così in una potenziale ammissione di presenza sulla scena del crimine al momento dell’omicidio o subito dopo. Bruzzone ha definito questa equiparazione inaccettabile: tra "quando sono andato io" e "quando sono andato via" non esiste una semplice sfumatura, ma "c’è un abisso, leggete!".
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La criminologa ha sottolineato che il pronome "io" cambierebbe radicalmente il senso del discorso, spostandolo da un possibile riferimento a un momento successivo (per esempio quando Sempio sarebbe andato nella casa in un’occasione diversa) a un’ammissione di aver lasciato il luogo del delitto "Qui non siamo più nel campo delle interpretazioni libere, ma in qualcosa che lascia francamente basiti", ha affermato Bruzzone, criticando l’atteggiamento di chi forza il testo per renderlo più accusatorio. Ha ricordato che le intercettazioni presentano numerosi passaggi “non comprensibili” e che manipolare le parole ascoltate rischia di produrre errori gravi.L’intervento della criminologa, consulente in passato di vari casi delicati, rilancia i dubbi della difesa di Sempio sulle modalità con cui vengono lette le frasi estrapolate dagli audio.