Quarto Grado, Roberta Bruzzone fa a pezzi l'intercettazione su Sempio: "Ecco cosa dice"

Nella puntata di ieri sera di Quarto Grado, la criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato con tono netto e critico le intercettazioni ambientali attribuite ad Andrea Sempio, finendo per smontare una delle letture più delicate emerse dall’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.Al centro della discussione la frase "quando sono andato io il sangue c’era".

Secondo gli inquirenti (e i carabinieri che hanno redatto l’informativa) questa espressione sarebbe compatibile con "quando sono andato via", trasformandola così in una potenziale ammissione di presenza sulla scena del crimine al momento dell’omicidio o subito dopo. Bruzzone ha definito questa equiparazione inaccettabile: tra "quando sono andato io" e "quando sono andato via" non esiste una semplice sfumatura, ma "c’è un abisso, leggete!".