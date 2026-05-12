Andrea Sempio beccato da un tassista in stazione Termini: "Ti vedo male"

Andrea Sempio era atteso a Roma. Il motivo? Una perizia psicologica. Lunedì 11 maggio il nuovo indagato per la morte di Chiara Poggi è stato immortalato alla Stazione Termini. A riprenderlo il Messaggero con tanto di foto e video. Sono le 12.25, Sempio, zaino in spalla e trolley al seguito, scende dalla carrozza numero 11 del treno "Italo 9957", partito dalla stazione di Milano Rogoredo alle 9.15, racconta sempre il quotidiano romanio. "Ogni cosa a suo tempo", dice in fila per prendere un taxi, mentre il suo avvocato Angela Taccia puntualizza: ci "sono degli errori anche nell'informativa depositata", ma "il mio assistito è innocente e lo dimostreremo, dateci il tempo di studiare gli atti".
E ai tanti che lo fermano per chiedergli come sta, Sempio replica: "Non riesco quasi più a lavorare". Più incisivo il suo legale: "Sembra già costretto ai domiciliari con la difficoltà di uscire di casa anche solo per andare a fare la spesa". E ancora, Taccia: "Le prove vanno non solo argomentate ma dimostrate è questo il compito della Procura. Non è detto a oggi che l'unico assassino è Alberto Stasi, io mi auguro il meglio per lui, la revisione non è stata presentata, a oggi tutti danno per scontato che non sia stato Stasi, io per prima per oltre un anno ho sempre avuto delle perplessità".
Andrea Sempio, l'enigma: quella telefonata di 1 secondo dopo la morte di Chiara PoggiOra Andrea Sempio ha anche perso l'unico alibi che lo scagionava dall'omicidio di Chiara Poggi. Il famoso scontr...
Non manca poi un tassista che lo guarda e gli dice: "Andrea, ti vedo male", una signora in fila in attesa del taxi di fronte a lui, si gira prima di salire in auto, gli stringe la mano e gli dice: "Auguri". Lui le stringe la mano e la ringrazia. Intanto emerge un'altra intercettazione, sempre registrata in auto, in cui Sempio sembra confessare l'ora dell'omicidio: "È successo qualcosa quel giorno ... inc (ossia incomprensibile, ndr) ... era sempre lì a casa ... inc ... io non so se lei ha detto che lavorava ... inc ... però cazzo, oh ... inc ... alle nove e mezza (9.30) a casa... inc".