Garlasco, Paola Cappa ai pm: "Stasi si fidanzò il giorno dopo il funerale, ecco con chi"

Secondo Paola Cappa, Alberto Stasi "era già fidanzato" dal "giorno dopo" il "funerale" di Chiara Poggi. Lo ha messo a verbale la cugina della vittima di Garlasco, oggi 41enne, nella sua testimonianza resa il 5 maggio e depositata agli atti dell'inchiesta su Andrea Sempio sul delitto. "Ricordo che il giorno del funerale Stasi era insieme a una ragazza di Tromello che io conoscevo. Ho saputo che dal giorno dopo era già fidanzato" con "una mia compagna di classe alle scuole medie o elementari" e con cui "non ho più avuto alcuna frequentazione", ha detto una delle due gemelle davanti ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Paola Cappa ha precisato che si è trattato di una sua "sensazione" in seguito confermata da numerosi "articoli" di giornale su "questa vicenda".

La cugina della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, all'epoca 22enne, ha riferito agli inquirenti di non aver avuto mai un particolare rapporto di complicità con Chiara Poggi e che, in quella fase inoltre, aveva dovuto affrontare dei problemi personali che l'avevano portata a isolarsi. Ha detto però di aver ricevuto da Chiara Poggi una visita in "ospedale" in cui le avrebbe "confidato che quando era andata a trovare Alberto Stasi a Londra", poche settimane prima dell'omicidio, la coppia non aveva avuto "rapporti intimi. Questa cosa a mio modo di vedere mi era suonata un po' strana. Chiara era andata a trovare Alberto che era a Londra insieme al suo migliore amico".