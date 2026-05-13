Chiara Poggi, la compagna di classe: "Era seccata, entravano in camera sua"

Chiara Poggi non avrebbe mai digerito il fatto che suo fratello Marco e i suoi amici entrassero in camera sua per utilizzare il computer. Pare inoltre che la ragazza, trovata morta a 26 anni nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007, non conoscesse nessuno della comitiva di Marco. A dirlo un'amica storica di Chiara, sentita dai carabinieri a giugno dell'anno scorso. Quando le chiesero se la giovane conoscesse qualcuno degli amici del fratello, lei rispose: "Di persona no, sapevo di qualcuno che frequentasse la casa per giocare ai videogame con Marco, me ne parlava Chiara. E quando ne parlava, si lamentava soprattutto che questi amici andassero anche in camera sua a giocare con il pc". Qualcuno quindi potrebbe aver visto i suoi video intimi. "Una cosa plausibile" che ne avesse, secondo la testimone.

Parlando della relazione con Stasi, invece, l'amica nonché ex vicina di casa di Chiara aveva raccontato: "Era molto innamorata e tra loro non c’erano particolari problemi. Per quanto riguarda la sfera intima, qualcosina mi raccontava, come ad esempio che a fine serata capitasse di aver rapporti sessuali con Alberto in macchina, avendo loro casa occupata dai genitori". E ancora: in quell’estate era "molto contenta" perché "sarebbe rimasta da sola a casa con Alberto facendo di fatto una prova di convivenza".