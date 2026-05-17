Salim El Koudri, i profili Meta chiusi: in contatto con estremisti? L'ipotesi sulla belva di Modena

Le indagini su Salim El Koudri , il 31enne di origine marocchina autore della tentata strage di Modena, si concentrano fortemente sui possibili contatti o legami con ambienti estremisti, in particolare islamici.Il principale elemento sospetto è la chiusura del suo profilo personale da parte di Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). Un provvedimento estremo, adottato quando un utente viola gravemente le policy con contenuti, commenti o messaggi ritenuti pericolosi. Gli investigatori intendono contattare urgentemente Meta per accedere ai dati del profilo oscurato e verificare se El Koudri abbia pubblicato o interagito con materiali riconducibili all’estremismo islamico o ad altri ambienti radicali.

La perquisizione domiciliare non ha finora prodotto elementi diretti di collegamento con cellule terroristiche islamiche. Tuttavia, il fatto che fosse armato di coltello e pronto a usarlo rafforza l’ipotesi di un’azione ideologizzata. Gli inquirenti (DDA antiterrorismo di Bologna, Procura di Modena e Casa) stanno verificando un possibile processo di radicalizzazione recente, probabilmente avvenuto online, in un contesto internazionale reso più rischioso dalle crisi in Medio Oriente. L’attenzione è massima proprio sulla pista del lupo solitario auto-radicalizzato.