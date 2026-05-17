Salim El Koudri, i profili Meta chiusi: in contatto con estremisti? L'ipotesi sulla belva di Modena

Le indagini su Salim El Koudri, il 31enne di origine marocchina autore della tentata strage di Modena, si concentrano fortemente sui possibili contatti o legami con ambienti estremisti, in particolare islamici.Il principale elemento sospetto è la chiusura del suo profilo personale da parte di Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). Un provvedimento estremo, adottato quando un utente viola gravemente le policy con contenuti, commenti o messaggi ritenuti pericolosi. Gli investigatori intendono contattare urgentemente Meta per accedere ai dati del profilo oscurato e verificare se El Koudri abbia pubblicato o interagito con materiali riconducibili all’estremismo islamico o ad altri ambienti radicali.
Al momento, come riporta ilCorriere, non risultano alert inviati dall’azienda alle autorità italiane di cybersicurezza, ma il sospetto resta forte.Il gesto – auto lanciata deliberatamente contro i pedoni – ricalca in modo preoccupante gli attentati con veicoli-kamikaze compiuti in Europa dal 2016 in poi (Francia, Spagna, Germania, ecc.). Il suo profilo appare sovrapponibile a quello di molti “lupi solitari” radicalizzati: giovane di seconda generazione, senza evidenti legami familiari forti, seguito fino al 2024 per problemi psichiatrici.
Salim El Koudri, chi è il 31enne che ha investito i pedoni a Modena: laureato in Economia e incensuratoSi chiama Salim El Koudri l'uomo che nel pomeriggio di sabato ha falciato diverse persone nel centro di Modena....
La perquisizione domiciliare non ha finora prodotto elementi diretti di collegamento con cellule terroristiche islamiche. Tuttavia, il fatto che fosse armato di coltello e pronto a usarlo rafforza l’ipotesi di un’azione ideologizzata. Gli inquirenti (DDA antiterrorismo di Bologna, Procura di Modena e Casa) stanno verificando un possibile processo di radicalizzazione recente, probabilmente avvenuto online, in un contesto internazionale reso più rischioso dalle crisi in Medio Oriente. L’attenzione è massima proprio sulla pista del lupo solitario auto-radicalizzato.