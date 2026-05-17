Salim El Koudri, i vicini di casa: "Ossessionato dal lavoro che non trovava"

Salim El Koudri, il 31enne autore della tentata strage di via Emilia, è affetto da un "disturbo schizoide della personalità". Fino a due anni fa era seguito dal Centro di igiene mentale di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Proprio in quella struttura gli investigatori di Digos e Antiterrorismo hanno acquisito ieri le sue cartelle cliniche per ricostruirne il profilo psichiatrico.Nato a Seriate, nel Bergamasco, da genitori marocchini, El Koudri viveva a Ravarino, un piccolo comune a circa quindici chilometri dal luogo dell’attentato.

Alle 16.30 ha volontariamente sterzato la sua auto sul marciapiede, lanciandola a tutta velocità contro i pedoni con l’obiettivo di investirne il maggior numero possibile.Fino al giorno prima era un perfetto sconosciuto: nessun precedente penale, nessuna segnalazione, nemmeno una multa. Viveva solo in un appartamento che è stato completamente perquisito alla ricerca di indizi utili a capire le motivazioni del gesto. Gli inquirenti non escludono l’assunzione di qualche farmaco, anche se non sono state trovate tracce di alcol o droga.