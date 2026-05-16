Salim El Koudri, chi è il 31enne che ha investito i pedoni a Modena: laureato in Economia e incensurato

Si chiama Salim El Koudri l'uomo che nel pomeriggio di sabato ha falciato diverse persone nel centro di Modena. Il ragazzo, stando a quanto si apprende, è laureato in Economia. Il 31enne è nato a Seriate il 30 marzo del 1995, in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino, nel Modenese. Il 31enne incensurato sembra non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Dal suo passato emerge però la notizia che è stato sottoposto a cure psichiatriche. Sembrerebbe infatti che il 31enne abbia manifestato un forte rancore, sostenendo di essersi sentito bullizzato.

L’uomo a bordo dell’auto, dopo aver travolto a folle velocità alcuni passanti, è scappato a piedi ferendo con un coltello una persona che ha tentato di fermarlo. Il 31enne è stato poi bloccato all’incrocio tra via Pioppa e corso Adriano. In totale sono sette le persone ferite, di cui quattro gravi. Una donna di 55 anni è gravissima, in pericolo di vita, e un uomo di 55 anni, anche lui grave. Entrambi sono stati portati in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna.

Mentre ElKoudri veniva interrogato, si sono svolte perquisizioni nella casa dove abita. Non solo, perché si è attivato anche il gruppo 'terrorismo' della Procura distrettuale di Bologna. Secondo quanto diffuso dall'Asa i magistrati, coordinati dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi, attendono aggiornamenti dalla Digos di Bologna che ha inviato personale a Modena.