Andrea Sempio, parla l'ex fidanzata: "Non sapevo tante altre cose"

C'è sgomento da parte dell'ex fidanzata di Andrea Sempio per quanto sta emergendo. "Io ne ho un buon ricordo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere. È per questo che io poi non ho più voluto guardare o avere a che fare con questa cosa". Raggiunta al telefono da Storie Italiane, la trasmissione in onda su Rai1 e condotta da Eleonora Daniele, la ragazza ammette: "Non sapevo parlasse in macchina da solo onestamente. Non sapevo tante altre cose, come il fatto che si fosse detto per un tempo immemore che non si fosse legato a nessuno. Non penso di essere l'unica persona con cui lui sia mai stato, mi ha parlato di altre ragazze. A me è sempre sembrata una persona normale".

La relazione tra i due "è durata tre anni - ricorda -. Non c'erano sentimenti abbastanza profondi da portarci ad approfondire di più la vita dell'altro probabilmente, da parte mia e da parte sua. Non ho conosciuto famiglia e amici. Mi ha raccontato largamente del fatto che fosse stato indagato: ha detto quello che ha detto ai giornali, niente di più. Non mi ha mai raccontato di un amore non corrisposto né di un'ossessione giovanile. Violento? No. Ho il ricordo di una persona con cui sono stata senza troppi problemi, non ce ne sono stati di nessun tipo. Di Chiara (Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione aa Garlasco, ndr) non mi ha mai parlato e non sapevo niente di suoi traumi".