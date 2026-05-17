Maldive, il marito di Monica Montefalcone si sfoga: "Su mia moglie accuse infondate"

Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, è distrutto e stanco dopo la scomparsa della moglie e della figlia Giorgia durante un’immersione alle Maldive. Ospite nella casa del fratello defunto per distrarsi, si sfoga: "Sono distrutto, stanco, non mangio e non dormo da quel maledetto giovedì e mi sono stufato di sentire ancora congetture su mia moglie. Basta, davvero".

Sommacal è esasperato dalle insinuazioni che mettono in dubbio il comportamento di Monica. "Monica era una subacquea tra le migliori al mondo", sottolinea: oltre 5.000 immersioni, meticolosissima, con tutti i brevetti. Mai avrebbe messo a rischio la vita della figlia, degli studenti o dei collaboratori, che trattava come figli. Non si trattava di una crociera turistica, ma di una crociera scientifica sullo studio dei coralli, dei reef e del cambiamento climatico, con partecipanti a profondità diverse.Esclude imprudenze da parte della moglie e ipotizza un imprevisto (malore, problema alle bombole o difficoltà di qualcuno).