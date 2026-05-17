Maldive, il marito di Monica Montefalcone si sfoga: "Su mia moglie accuse infondate"

Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, è distrutto e stanco dopo la scomparsa della moglie e della figlia Giorgia durante un’immersione alle Maldive. Ospite nella casa del fratello defunto per distrarsi, si sfoga: "Sono distrutto, stanco, non mangio e non dormo da quel maledetto giovedì e mi sono stufato di sentire ancora congetture su mia moglie. Basta, davvero".
Sommacal è esasperato dalle insinuazioni che mettono in dubbio il comportamento di Monica. "Monica era una subacquea tra le migliori al mondo", sottolinea: oltre 5.000 immersioni, meticolosissima, con tutti i brevetti. Mai avrebbe messo a rischio la vita della figlia, degli studenti o dei collaboratori, che trattava come figli. Non si trattava di una crociera turistica, ma di una crociera scientifica sullo studio dei coralli, dei reef e del cambiamento climatico, con partecipanti a profondità diverse.Esclude imprudenze da parte della moglie e ipotizza un imprevisto (malore, problema alle bombole o difficoltà di qualcuno).
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In quel caso Monica "avrebbe fatto di tutto per salvarlo. Fino all’estrema conseguenza", così come il resto del gruppo, unito da un forte spirito di alleanza.Critica chi la dipinge come imprudente e spera nel ritrovamento dei corpi e soprattutto delle fotocamere per ricostruire l’accaduto. Ha saputo che Gianluca Benedetti (il capobarca, sub esperto che conosceva Monica da anni) non era dipendente della Albatros Top Boat, ma per lui non cambia molto. L’ultima videochiamata con la moglie riguardava il figlio Matteo. Da allora vive attaccato al telefono, sostenendo il figlio ventenne mentre attende le risposte degli inquirenti maldiviani, che indagano sul superamento dei -30 metri.