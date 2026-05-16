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Andrea Sempio, spunta l'intercettazione sospetta e snobbata nel 2017: "Stavamo dentro casa insieme..."

sabato 16 maggio 2026
Andrea Sempio, spunta l'intercettazione sospetta e snobbata nel 2017: "Stavamo dentro casa insieme..."

2' di lettura

Emergono nuove intercettazioni di Andrea Sempio. Alcune addirittura del 2017 ma che oggi, con il 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, prendono una nuova piega. A parlarne a Storie Italia è Gianluca Zanella, fondatore di Darkside - storia Segreta d'Italia. Zanella racconta dell'esistenza di "un’intercettazione di cui si sta parlando poco", richiamata nelle note del procuratore aggiunto Stefano Civardi, in cui "Andrea Sempio, parlando da solo, sembra quasi rievocare – e questo è anche un aspetto inedito – il fastidio che Chiara provava quando rientrava dal lavoro. Parla addirittura delle ore 18, mette quasi in bocca a Chiara Poggi delle parole, le fa dire, 'ma c’è anche Andrea Sempio?', come a dire 'è ancora in casa?' e lui dice 'sono rimasto fino a tardi'". Da qui "l'ossessione nell’aspettare il ritorno di Chiara dal lavoro". Eppure, nonostante questo, l'intercettazione non è stata presa in considerazione: "Molto strano che sia emersa solo oggi e non sia stata considerata significativa nel 2017", conlude Zanella. 

Intanto però Sempio rigetta le accuse. "Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. La mia posizione è sempre quella degli inizi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla. Siamo arrivati alla fine di questo percorso che va avanti da un anno e mezzo e questa è l'unica cosa buona". Parole pronunciate dall'indagato durante l'intervista esclusiva, realizzata da Martina Maltagliati, in onda a 'Quarto Grado' condotto da Gianluigi Nuzzi.

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"Come ho detto altre volte, io non ho mai visto i video di Chiara, non c'è mai stato questo mio interesse verso Chiara, non c'è mai stato nulla di tutto ciò. Capisco che alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movimento, è stato scelto questo, va bene", ha aggiunto. 

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