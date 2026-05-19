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Modena, il giudice su Salim El Koudri: "Niente aggravante di terrorismo e premeditazione"

martedì 19 maggio 2026
Modena, il giudice su Salim El Koudri: "Niente aggravante di terrorismo e premeditazione"

2' di lettura

Per Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha terminato la sua folle corsa in auto in centro città a Modena, ferendo otto persone, la Procura non chiede l'aggravante di terrorismo e neanche la premeditazione. Lo ha reso noto Rai News 24. Nell'udienza di questa mattina il ragazzo non risponde al Gip. La decisione sulla convalida dell'arresto è attesa in giornata.

Davanti al giudice per le indagini preliminari nell'udienza di convalida che si è svolta in carcere, dunque, El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato, quandosi è lanciato a tutta velocità con l'auto sui passanti, ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare, che potrà così essere analizzato per approfondire la personalità e il passato del giovane.

L'avvocato Fabio Giannelli che lo difende ha richiesto una visita per il suo assistito e ha detto di augurarsi che gli vengano prescritti medicinali che possano stabilizzarlo, così da favorire la sua collaborazione con la giustizia.

"Si è comunque mostrato più lucido di ieri - ha detto l'avvocato fuori dal carcere - mi ha chiesto le sigarette. Gli ho detto che verranno i suoi genitori, ma lui mi ha risposto 'aspettiamo, voglio essere pronto'. La procura giustamente ha chiesto la convalida dell'arresto e ha chiesto la custodia in carcere, che in questo momento è certamente quello che ci aspettavamo".

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In merito all'aggravante di premeditazione il legale spiega che "non è stata accertata perché è vero che lui compie un gesto orrendo, ma nessuno al momento ha capito davvero cosa sia scattato nella sua mente quel giorno, saranno gli psichiatri forensi ad accertarlo".

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