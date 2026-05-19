Garlasco, Angela Taccia messa all'angolo su Sempio? "Perché fa il falsetto"

A “Quarta Repubblica” si approfondiscono i dettagli degli indizi a carico di Andrea Sempio e per farlo, oltre alla giornalista Rita Cavallaro, c’è anche Angela Taccia, amica e soprattutto legale del nuovo indagato nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco. In primo piano, la famosa “impronta 33” rilevata dai carabinieri sulla parete del vano scale verso la cantina della villetta di Via Pascoli, il luogo dove la povera Chiara Poggi è stata ritrovata esanime da Alberto Stasi. L’avvocato Taccia contesta: “Se è vero che la mano destra e la sinistra erano bagnate e sporche di sangue, com'è possibile che sul pomello di quella scala non ci siano impronte? O Stasi ha mentito o l'impronta 33 non è riconducibile alla ‘scena criminis’”. Al che, però, la Cavallaro specifica: “Potrebbe essere corretto, se non fosse che in quello spazio, proprio di fronte, dall'altra parte del muro, c'è una traccia che si chiama 97F ed è una strusciata di sangue sulla parete. La porta non sappiamo se era aperta o chiusa”. La Taccia ribadisce: “Stasi ha sempre detto che era chiusa”. La Cavallaro, allora, prosegue: “L'assassino va a lavarsi le mani in cucina, quando lo fa (e poi tornerebbe sulle scale appoggiando una mano sul muro, ndr) ‘la 33’ non viene detto che è sia di sangue, ma è un'impronta bagnata e può essere vista come acqua e sangue, sudore, ci sono varie ipotesi”.

Quarto Grado, Andrea Sempio sbotta: "Sai cosa avevo in testa eh?" Andrea Sempio è tornato a parlare in esclusiva a Quarto Grado sulla nuova indagine per l’omicidio di Chiara...

Altro elemento di contestazione contro Sempio sono, poi, i soliloqui in macchina e le relative intercettazioni su di lui. Anche questi vengono contestati dalla Taccia: “Innanzitutto sapeva benissimo di essere intercettato e c'è la prova, perché l'intercettazione si conclude con un'amica che sale in auto e lui che dice chiaramente non qua perché siamo intercettati ci ascoltano. E poi comunque non riesco a capacitarmi del fatto che le notizie fossero già uscite subito dopo l’interrogatorio, quando la difesa era già dentro. Il fatto è che comunque lui commentava un podcast. E questo non lo diciamo noi, non lo dice Andrea Sempio, ma lo scrive anche la procura nell'informativa. E tanto è vero che, poi, Sempio ci ha spiegato che, quando si guarda un video di quel podcast che ci ha indicato, passano dei commenti degli utenti e lui stava proprio commentando i commenti degli utenti, quindi è per quello che anche lui fa il falsetto”.

Garlasco, il vigile sulla mamma di Sempio: "Mai vista lì" Nel contesto delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (13 agosto 2007), i carabinieri di Mila...