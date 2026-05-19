Famiglia Poggi, la denuncia di Salvo Sottile: "Chi inquina i pozzi"

"Il rischio è che quando c’è un innamoramento del pubblico nei confronti di un caso di cronaca, non riesci più a distinguere quali siano le fabbriche di fake news e le notizie vere. Sul caso dell’omicidio di Garlasco di fake news ce ne sono state tantissime , poi per fortuna smentite dai fatti. Su questo tema c’è stato un florilegio di inquinatori di pozzi che non hanno fatto bene né all’inchiesta né ai familiari di Chiara Poggi, che meritano rispetto", ha dichiarato Sottile all’Adnkronos.

Il giornalista ha detto la sua a margine della conferenza "Rai per Idmo", dedicata al contrasto della disinformazione e delle fake news. Secondo il conduttore, attorno alla vicenda sarebbero circolate troppe ricostruzioni prive di fondamento , falsità capaci di confondere il pubblico e alimentare sospetti infondati.

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Il conduttore ha poi allargato il discorso al ruolo dell’informazione televisiva e alla difficoltà, per il pubblico, di orientarsi tra notizie attendibili e contenuti manipolati. "Quello delle fake news è un tema molto attuale, molto importante, soprattutto perché riguarda la percezione da parte del pubblico", ha spiegato.

E ancor:. "Non è facile distinguere tra contenuti fake e notizie, il pubblico televisivo ha bisogno di essere guidato anche nel ricercare la genuinità di una notizia. È un po’ quello che abbiamo fatto a 'Far West', cercare di essere uno stradario per il pubblico, per dare informazioni corrette sulle direzioni giuste da prendere".