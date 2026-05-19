Money Road 2: Caressa torna nel reality dove si sfidano etica e soldi

Il programma rivelazione della scorsa stagione torna in tv. Da domani su Sky e in streaming su NOW riparte “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”. Fabio Caressa è confermatissimo al timone.

La “Compagnia delle Tentazioni” – questo il nome del gruppo dei 12 nuovi concorrenti – in un contesto di rigida privazione, con il minimo indispensabile per la sopravvivenza, dovrà affrontare un duro e faticoso trekking nella giungla malese. Acqua, fango, umidità, sole a picco, insetti. Le difficoltà sono estreme. Caressa parla di un reality dove bisogna scegliere tra «etica e denaro». È proprio così. A livello fisico aggiunge che è in questa edizione lo stress è ancora più forte per i partecipanti: «Le parti di trekking ad esempio sono più dure». «Tutto è in divenire. Ci alzavano pensando che sarebbe successa una cosa invece succedeva il contrario. C’è un forte colpo di scena a puntata, un vero esperimento sociale».

Due guest star: Alessandro Borghese, chef arcinoto, e Orietta Berti. «Orietta mi ha dato una grande lezione di professionalità. È arrivata con il volo dall’Italia, ha riposato due ore in hotel, è arrivata sul set e sapeva tutto a memoria. Ci ha fatto ridere tantissimo».