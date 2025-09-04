Adriano Pappalardo "indagato per gli insulti a Meloni al concerto"

Rischia di costare cara ad Adriano Pappalardo la frase con cui ha attaccato la premier Giorgia Meloni dal palco di Passoscuro (nel Comune di Fiumicino) dove il cantante si è esibito lo scorso 20 agosto nel corso di una serata piuttosto movimentata.

A quanto apprende l'agenzia Adnkronos, l'artista nato 80 anni fa a Copertino risulta indagato per aver insultato la presidente del Consiglio facendo gesti volgari in relazione al rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo aver ricevuto l'informativa dai carabinieri, la Procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Gli inquirenti stanno acquisendo il filmato della serata e stanno valutando se procedere per il reato di diffamazione aggravata o vilipendio. Nel procedimento risulta parte offesa la Meloni.

La reazione del pubblico di Fiumicino aveva già provocato la malaparata dell'interprete di Ricominciamo: travolto dai fischi e dalle contestazioni, l'artista aveva infatti fatto precipitosamente marcia indietro chiedendo scusa a tutti i presenti, Meloni compresa.

​"Mi sono lasciato influenzare da un tizio che prima di salire sul palco mi ha detto 'qui siamo tutti di sinistra'. Poi, dopo gli insulti, mi sono scusato più volte", ha spiegato in una nota dopo il live. Sui social l'avevano però già criticato in tanti ("Andava fermato. E' ingaggiato per cantare, non per insultare", "Ha iniziato a fare una polemica di indirizzo politico totalmente fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile") e lo stesso vicesindaco di Fiumicino Giovanna Onorati aveva parlato di "espressioni forti e colorite, rivolgendosi in maniera poco garbata nei confronti della presidente Meloni" e di una "gestualità volgare che mi ha sconvolto, anche perché nella piazza c'erano famiglie e bambini".

​