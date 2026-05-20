Maldive, la scoperta-choc sulla prof morta: "Indossava una tuta corta"

Sono state recuperate le ultime due salme dei cinque sub italiani deceduti nelle Maldive: quelle di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino.A Malè continuano a emergere dettagli sull’incidente avvenuto nella grotta di Alimatha. Secondo fonti maldiviane riportate dal Corriere, la professoressa Monica Montefalcone indossava una tuta corta, ritenuta inadeguata per un’immersione tecnica in grotta a profondità elevate.Un team di speleosub finlandesi ha recuperato tutta l’attrezzatura tecnica degli italiani, sia quella indossata sia quella dispersa nella grotta. Il materiale – bombole, computer di immersione, torce e soprattutto le GoPro dei sommozzatori – è già sotto sequestro delle autorità maldiviane.

Le immagini registrate dalle telecamere saranno fondamentali per ricostruire la dinamica della tragedia: il percorso effettivo seguito (ben oltre i 50 metri previsti dal progetto di ricerca), le condizioni di visibilità (quasi nulla nella seconda sezione della grotta), la forza delle correnti, gli ostacoli incontrati e il motivo per cui il gruppo è finito in un cunicolo senza uscita. Particolare attenzione verrà data alla presenza o meno delle torce e del “filo di Arianna” (corda guida), elementi indispensabili in questo tipo di immersioni.