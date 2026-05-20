Andrea Sempio, trascrizioni errate? L'ingegnere informatico che può salvarlo

L'esperto è intervenuto sul materiale audio delle intercettazioni finite nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, soffermandosi sulle trascrizioni contenute nell'informativa dei carabinieri della Moscova, un documento di oltre 300 pagine poi rilanciato da numerose testate nazionali. Vitiello, ospite di Quarto Grado nella puntata del 15 maggio, ha spiegato di aver effettuato le sue verifiche senza leggere preventivamente i brogliacci, così da non lasciarsi influenzare dal testo già riportato dagli investigatori.

A Dentro la notizia ha chiarito il metodo seguito: "Noi non abbiamo a disposizione i brogliacci, quindi non ho voluto leggere le frasi prima per non avere un’influenza". Da qui nascerebbero le sue perplessità su alcuni passaggi considerati chiave dagli inquirenti. Tra gli esempi citati, Vitiello sostiene di non riuscire a percepire il riferimento alle tre telefonate. "Non sento parlare delle tre chiamate, ma sento: 'Mi ha chiamato'". E ancora: "Io la parola 'video' non la sento, in tutta sincerità", aggiungendo poi che anche il termine "penna" sarebbe di difficile interpretazione: "Quella 'penna' mi resta di difficile ascolto".