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Lodi, si ferma per aiutare un cane e viene accoltellata: sospetto sconcertante

mercoledì 20 maggio 2026
Lodi, si ferma per aiutare un cane e viene accoltellata: sospetto sconcertante

1' di lettura

Si ammanta di giallo quanto accaduto a Castelgerundo, in provincia di Lodi. Un agguato sconvolgente quello subito da una donna di 54 anni lunedì pomeriggio intorno alle 18.30: si è fermata a soccorrere un cane a bordo strada ed è stata accoltellata

La vittima, una biologa di Formigara nel Cremonese, stava percorrendo la provinciale 27, quando ha notato l'uomo e il cane in difficoltà e ha deciso così di fermare la marcia e offrire il proprio aiuto. L'uomo a quel punto le ha chiesto dei soldi e poi l'ha colpita con due coltellate all'addome, prima di scappare. La 54enne, che aveva offerto 50 euro all'aggressore, si è quindi accasciata in auto.

Dopo una decina di minuti dalla strada poco battuta è passata un'altra auto, che vedendola in difficoltà si è fermata a prestarle aiuto. La donna è stata soccorsa dal 118 e portata in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. I due fendenti - a quanto apprende l'agenzia Adnkronos - non hanno raggiunto organi vitali e la 54enne è stabile e non in pericolo di vita. Ai carabinieri del comando provinciale di Lodi, che indagano sull'accaduto, ha raccontato brevemente la dinamica dell'aggressione. Ora proseguono le indagini per rintracciare l'uomo che l'ha colpita, fuggito insieme al cane a piedi nei campi verso Cascina San Vito. Secondo le prime informazioni, l’aggressore è un soggetto tra i 30 e i 50 anni, dalla carnagione olivastra.

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