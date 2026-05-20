Garlasco, "gli incontri intimi della madre di Andrea Sempio": intercettazioni-choc

Nuovi elementi tornano a far discutere nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco, con particolare attenzione ai rapporti tra la madre di Andrea Sempio e un ex vigile del fuoco di Vigevano, finiti al centro di alcune intercettazioni ambientali e telefoniche analizzate anche nel corso di Mattino Cinque. Dalle registrazioni emergerebbe una frequentazione tra i due caratterizzata da contatti frequenti e da una relazione personale più stretta rispetto a quanto inizialmente emerso. In alcuni passaggi, riportati nel programma televisivo, si farebbe riferimento a messaggi e organizzazioni di incontri intim tra la donna e l’uomo, anche in un arco temporale vicino al periodo dell’omicidio di Chiara Poggi.

Le conversazioni intercettate, secondo quanto ricostruito, avrebbero attirato l’attenzione degli investigatori non tanto per il contenuto sentimentale, quanto per la possibile ricaduta sulla questione dello scontrino del parcheggio di Vigevano, uno degli elementi storicamente legati all’alibi di Andrea Sempio. L’ipotesi al vaglio è che quel ticket possa essere collegato agli spostamenti della madre e non direttamente all’indagato. Nel corso delle trasmissioni vengono inoltre evidenziati scambi di messaggi tra i due protagonisti della vicenda, letti dagli inquirenti come elementi utili a ricostruire la rete di contatti e i movimenti della donna nelle ore e nei giorni vicini al delitto.