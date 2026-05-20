Garlasco, De Rensis sbotta in diretta: "Anche la mamma di Stasi avrebbe potuto farlo ma..."

Nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca si è parlato nuovamente del caso Garlasco con l'avvocato Antonio de Rensis, legale di Alberto Stasi. De Rensis ha commentato la scelta della difesa di Andrea Sempio di rifiutare due volte l’interrogatorio, sostenendo che l’atteggiamento di chiusura e la richiesta di visionare prima gli atti della Procura potrebbero avere un peso nel procedimento.
La discussione si è poi spostata sulle dure lettere che la mamma di Andrea Sempio aveva inviato ad Alberto Stasi mentre si trovava in carcere. "La giustizia italiana con te non ha sbagliato", e ancora "Stai tranquillo, non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina", si leggeva in quelle missive. De Rensis ha fatto capire che anche la madre di Stasi avrebbe potuto scrivere lettere a chiunque, ricordando i vari errori dell’indagine del 2007, ma non lo ha fatto e ha vissuto il proprio dolore "in silenzio e con dignità". Il legale ha inoltre ricordato che la donna era rimasta vedova dopo l’annullamento dell’assoluzione del figlio.
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De Rensis ha criticato in particolare una frase contenuta nelle lettere, in cui la madre di Sempio sostiene che con soldi e conoscenze si possa mettere "in cu*o alla giustizia", definendola molto grave.
Durante la trasmissione si è parlato anche dell’indagine per corruzione aperta a Brescia su alcuni ex inquirenti. Secondo la Procura, Giuseppe Sempio avrebbe pagato l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti per favorire il figlio nell’inchiesta del 2017, ma al momento non emergerebbero prove concrete: il denaro prelevato dai conti della famiglia Sempio sarebbe infatti finito ai legali che difendevano il figlio.