Garlasco, De Rensis sbotta in diretta: "Anche la mamma di Stasi avrebbe potuto farlo ma..."

Nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca si è parlato nuovamente del caso Garlasco con l'avvocato Antonio de Rensis, legale di Alberto Stasi. De Rensis ha commentato la scelta della difesa di Andrea Sempio di rifiutare due volte l’interrogatorio, sostenendo che l’atteggiamento di chiusura e la richiesta di visionare prima gli atti della Procura potrebbero avere un peso nel procedimento.

La discussione si è poi spostata sulle dure lettere che la mamma di Andrea Sempio aveva inviato ad Alberto Stasi mentre si trovava in carcere. "La giustizia italiana con te non ha sbagliato", e ancora "Stai tranquillo, non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina", si leggeva in quelle missive. De Rensis ha fatto capire che anche la madre di Stasi avrebbe potuto scrivere lettere a chiunque, ricordando i vari errori dell’indagine del 2007, ma non lo ha fatto e ha vissuto il proprio dolore "in silenzio e con dignità". Il legale ha inoltre ricordato che la donna era rimasta vedova dopo l’annullamento dell’assoluzione del figlio.