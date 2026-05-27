Fermo, nella scatola di biscotti libretti di risparmio di 70 anni fa: anziana trova una fortuna

Una semplice scatola di biscotti custodita in casa per anni si sarebbe trasformata in una scoperta incredibile per una pensionata di Fermo. La donna avrebbe infatti ritrovato tre vecchi libretti di risparmio cartacei risalenti agli anni Sessanta e Settanta, emessi dalla storica Cassa di Risparmio di Fermo. A prima vista le cifre sembravano irrisorie: tra mille e cinquemila lire. Ma secondo una perizia effettuata da un’associazione di legali, il valore attuale dei titoli potrebbe arrivare addirittura a circa 73mila euro grazie agli interessi maturati nel tempo.

La pensionata ha quindi deciso di avviare un’azione legale per tentare di ottenere il rimborso. Il problema principale resta quello della prescrizione, spesso utilizzata dalle banche per negare il pagamento dei vecchi titoli. Tuttavia i legali sostengono che il termine non partirebbe dalla data di emissione dei libretti, ma dal loro effettivo ritrovamento. Il caso ha riacceso l’attenzione sui cosiddetti titoli “dormienti”: secondo alcune stime in Italia ce ne sarebbero circa 10 milioni tra libretti, buoni postali e conti dimenticati.

Una storia che potrebbe spingere molti italiani a controllare vecchi cassetti e scatole dimenticate in soffitta. Gli esperti consigliano di non buttare mai via vecchi libretti. buoni fruttiferi o documenti trovati in casa senza aver fatto verifiche approfondite. Anche titoli apparentemente insignificanti potrebbero avere ancora validità oppure essere oggetto di ricorsi e azioni legali. Il caso di Fermo non è assolutamente un caso isolato infatti in Italia si stimano circa 10 milioni di titoli dormienti.