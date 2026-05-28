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Minaccia anarchica, il messaggio di solidarietà di Mattarella a Mario Sechi

giovedì 28 maggio 2026
Minaccia anarchica, il messaggio di solidarietà di Mattarella a Mario Sechi

1' di lettura

Dopo i fatti emersi nella giornata di ieri con Mario Sechi finito sotto tutela per le minacce ricevute da ambienti anarchici, il direttore di Libero ha ricevuto, questa mattina, una telefonata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimergli la solidarietà e la vicinanza da parte del Quirinale. Come abbiamo già ricordato in queste ore gli insurrezionalisti hanno messo nel mirino il direttore di Libero dopo i suoi editoriali sui due bombaroli morti a Roma mentre fabbricavano un ordigno. In questo contesto vanno ricordati, nei mesi scorsi, il blitz di Tombolini sotto la redazione e il presidio pro-Pal. Un clima sempre più aspro che ha scosso anche il mondo della politica con diversi esponenti che, in questo delicato momento, hanno inviato un messaggio di vicinanza al direttore. Da Giorgia Meloni a Matteo Salvini fino a Giuseppe Conte. Il messaggio è chiaro: la libertà di stampa e di espressione non deve piegarsi ai diktat degli anarchici. E su questo punto Libero manterrà la barra dritta. 

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