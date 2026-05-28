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Roma, spinta nel furgone e stuprata per 3 giorni in un casolare: chi sono le 5 belve

giovedì 28 maggio 2026
Roma, spinta nel furgone e stuprata per 3 giorni in un casolare: chi sono le 5 belve

2' di lettura

L'hanno adescata fuori da un ristorante di Roma con la scusa di venderle dell'hashish, poi, dopo averla fatta camminare per mezz'ora, l'hanno caricata con la forza su un furgone e l'hanno portata in uno stabile abbandonato, dove è stata drogata e violentata per più di 36 ore da cinque uomini, in un sequestro che è durato per tre giorni. È l'agghiacciante storia che vede tristemente protagonista una donna colombiana di 32 anni, che era arrivata nella capitale da una decina di giorni. La ragazza è riuscita a scappare, seminuda, dopo i tre giorni di prigionia ed è stata trovata su un marciapiede di via Tor Cervara da un automobilista, che ha chiamato i soccorsi.

Le indagini, condotte dalla IV Sezione della Squadra Mobile con il supporto del V Distretto Prenestino, della Polizia Scientifica e dell'Ufficio Immigrazione, hanno portato all'identificazione di 22 cittadini extracomunitari irregolari, che si trovavano nello stabile in cui si è consumata la violenza. Cinque di loro sono stati riconosciuti dalla vittima tramite ricognizione fotografica e fermati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata. Altri undici sono stati colpiti dal provvedimento di espulsione con trattamento dei Cpr di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. 

Adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato a Roma

Una donna colombiana di 32 anni è stata sequestrata e violentata per tre giorni da cinque uomini in un palazzo ab...

Mentre proseguono le indagini, la Polizia di Stato fa sapere che sono in corso ulteriori accertamenti per definire tutti i profili di responsabilità, compresi quelli riconducibili alle ipotesi di privazione della libertà personale e di sottrazione degli effetti personali della vittima, che sarebbe stata privata dei propri documenti di identità e del telefono cellulare.

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violenza sessuale

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