Roma, spinta nel furgone e stuprata per 3 giorni in un casolare: chi sono le 5 belve

L'hanno adescata fuori da un ristorante di Roma con la scusa di venderle dell'hashish, poi, dopo averla fatta camminare per mezz'ora, l'hanno caricata con la forza su un furgone e l'hanno portata in uno stabile abbandonato, dove è stata drogata e violentata per più di 36 ore da cinque uomini, in un sequestro che è durato per tre giorni. È l'agghiacciante storia che vede tristemente protagonista una donna colombiana di 32 anni, che era arrivata nella capitale da una decina di giorni. La ragazza è riuscita a scappare, seminuda, dopo i tre giorni di prigionia ed è stata trovata su un marciapiede di via Tor Cervara da un automobilista, che ha chiamato i soccorsi.

Le indagini, condotte dalla IV Sezione della Squadra Mobile con il supporto del V Distretto Prenestino, della Polizia Scientifica e dell'Ufficio Immigrazione, hanno portato all'identificazione di 22 cittadini extracomunitari irregolari, che si trovavano nello stabile in cui si è consumata la violenza. Cinque di loro sono stati riconosciuti dalla vittima tramite ricognizione fotografica e fermati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata. Altri undici sono stati colpiti dal provvedimento di espulsione con trattamento dei Cpr di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.