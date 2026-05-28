Garlasco, la zia di Sempio e il maresciallo dei carabinieri: il legame che può spiegare tutto

Gli investigatori del caso Garlasco vogliono fare chiarezza sui rapporti tra Silvia Maria Sempio, zia di Andrea, e Andrea Marchetto, ex comandate dei carabinieri di Garlasco all'epoca dell'omicidio di Chiara Poggi. Si pensa, infatti, che la loro amicizia abbia garantito ad Andrea Sempio un atteggiamento favorevole durante le prime indagini del 2007. Marchetto era già finito sotto indagine e poi condannato per peculato dopo aver dato illegalmente a Silvia Maria un GPS per spiare il marito.

Intanto, da nuovi atti dell'inchiesta emerge la preoccupazione della famiglia Sempio di essere controllata o ascoltata. Il 28 maggio 2025, tre giorni dopo l'interrogatorio disertato da Andrea Sempio per un vizio procedurale, la madre Daniela Ferrari avrebbe attivato a Vigevano un nuovo numero telefonico per chiamare il marito: "Ciao, sono io. È il nuovo numero", dice la donna. "No, ho detto non telefonare, perché poi magari intercettano e...", risponde brusco Giuseppe Sempio. Che poi suggerirà al figlio di adottare delle contromisure per evitare di essere ascoltato, "quantomeno in occasione dei momenti in cui debbano fare il punto della situazione".