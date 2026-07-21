Vannacci-imperatore, la spocchia di Carofiglio: "Liquame, ne parlo solo col mio gastroenterologo"

"Io parlo di queste cose solo in presenza del mio gastroenterologo": Gianrico Carofiglio lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, riferendosi al video diffuso da Roberto Vannacci e realizzato con l'intelligenza artificiale. Si tratta di un video ambientato nell'Antica Roma, in cui i leader dell'opposizione — tra cui Schlein, Conte e Prodi — vengono rappresentati come condannati nell'arena al cospetto del generale in veste imperiale.

"Purtroppo questa roba fa tutta parte di una strategia. Una strategia teorizzata da un signore come Bannon e in generale dalle destre populiste di tutto il mondo, si chiama 'flood zone' e consiste nel riempire l'ambiente di spazzatura, di liquame, di roba puzzolente e rivoltante, tantissima, in modo che chi si trova a dover reagire a tutto questo rimanga confuso o peggio ancora provi a rispondere ai singoli argomenti", ha aggiunto l'ex magistrato e scrittore.

In onda, Gianrico Carofiglio contro Vannacci: qui il video

E infine: "Il problema è che non ci sono argomenti. Questa è spazzatura, questo è liquame e al liquame non si risponde argomentando, perché l'argomento non c'è. Si risponde indicando il collettore di liquame e dicendo che si tratta di qualcosa con cui non vogliamo avere a che fare". A dire la sua anche Letizia Moratti, pure lei ospite del talk: "È un video terrificante, un video che non avrei mai voluto vedere, un video che va condannato, non riesco a ravvisare satira politica francamente in questo video. Io penso che gli avversari politici sono avversari, non nemici. Qui sono dipinti come nemici e addirittura come nemici da uccidere. Personalmente trovo questo video da condannare in maniera profonda e netta, perché è un video volgare e inaccettabile per chi si propone di essere un partito attivo in una democrazia come la nostra".