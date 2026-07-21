Meteo, eventi estremi: allarme rosso in 7 regioni, ecco quali

Per oggi, martedì 21 luglio, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali nelle Marche , dove sono attesi i fenomeni più intensi. Inoltre, è in vigore un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Lombardia, Toscana e Trentino-Alto Adige. La criticità idrogeologica di livello giallo interessa invece Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Trentino-Alto Adige , a causa del rischio legato a piogge intense e possibili allagamenti localizzati. Per il fenomeno temporalesco, si tratta del massimo livello di allerta.

Grande caldo addio : da venerdì 24 luglio, le fresche correnti che stanno già attraversando il Nord Italia, raggiungeranno anche il Sud, portando finalmente il fresco. Le temperature massime si porteranno vicine, o addirittura sotto, alle medie del periodo tra Triveneto, regioni adriatiche e parte di Calabria e Sicilia, mentre continueranno a essere leggermente al di sopra su regioni tirreniche e Nord-Ovest.

Il primo calo termico nel Meridione avverrà domani, mercoledì 22 luglio, in particolar modo sul versante adriatico. I valori si attesteranno tra 28 e 32 gradi. Mentre persisteranno picchi di 34–36 gradi tra bassa Toscana, Lazio, Campania e Calabria; 37–39 gradi sulla Sardegna; e oltre i 38–40 gradi sulle aree interne siciliane. Al Nord, invece, le temperature saranno stabili o in lieve rialzo. Le massime saranno comprese tra 28 e 33 gradi al Nord-Ovest e tra 27 e 31 gradi al Nord-Est. Al Centro si attesteranno tra 28 e 32.

Un'ulteriore diminuzione delle temperature è prevista nel weekend: sabato 25 si registrerà un calo sulle isole maggiori e su parte del Sud. Mentre domenica 26 è previsto un nuovo calo al Nord e sull’alto Tirreno. Nelle regioni meridionali, invece, tornerà la tendenza a un nuovo rialzo, con punte nuovamente di 36–38 gradi tra i settori orientali delle isole, la fascia ionica e la Puglia.