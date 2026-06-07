Anna Askamit accerchiata, insultata e pestata a Milano

Anna Aksamit, modella polacca di 30 anni, è stata brutalmente aggredita venerdì pomeriggio in pieno giorno a Milano, nella zona di Porta Romana, mentre si recava a fare la spesa al supermercato vicino casa. L’episodio è avvenuto poco dopo le 14.La donna ha raccontato al Corriere della Sera di aver notato un gruppo di sei, sette o otto ragazzi che stavano bevendo birra per strada. Avendo avuto subito una brutta sensazione, ha cambiato percorso per evitarli, ma il branco l’aveva già puntata. I giovani l’hanno inseguita, raggiunta, circondata e hanno iniziato a molestarla pesantemente. Secondo il suo racconto, volevano violentarla. Anna ha cercato in ogni modo di difendersi e opporsi, ma da sola non è riuscita a fermarli.

È stata ripetutamente palpeggiata e colpita con pugni all’addome e al volto.Le sue urla disperate hanno attirato l’attenzione di un giovane, presumibilmente italiano, che è intervenuto con coraggio affrontando il gruppo da solo. Grazie al suo intervento tempestivo, i ragazzi sono fuggiti. Anna ha definito il suo salvatore un “vero eroe”, sottolineando che ha rischiato molto e che probabilmente deve a lui la propria incolumità. La modella, ancora sotto shock, ha trascorso tutta la notte a piangere e non riesce a dimenticare quegli attimi di terrore.

Attualmente ha un occhio gonfio per le botte e fatica a ricordare con precisione i volti degli aggressori, anche se li descrive come magri e alcuni con bottiglie di birra in mano.La donna non ha ancora formalizzato la denuncia, ma dovrebbe presentarla nelle prossime ore. Nel frattempo sta cercando di rintracciare il giovane che l’ha salvata per ringraziarlo di persona,