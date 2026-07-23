Norma anti-maranza, via libera del governo: cosa cambia ora

Il governo approva la norma anti maranza, con il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla proposta di abbassare la soglia dell’imputabilità: "Si prevede che il minore che abbia compiuto quattordici anni e non abbia ancora compiuto diciotto anni sia, di regola, imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto". A margine del vertice, però, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha voluto precisare che “è il tassello finale di un percorso iniziato col decreto Caivano. Non abbiamo abbassato l’età di imputabilità, abbiamo invertito l’onere della prova, per facilitare le indagini partendo dal presupposto che una persona di sedici anni sia in grado di intendere e di volere”.

"L'articolo 1 dello schema di disegno di legge – si legge nel testo – interviene sull'attuale disciplina dettata dall'articolo 98 del codice penale, introducendo una diversa regola probatoria in materia di accertamento della capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa fra quattordici e diciotto anni". E ancora: "Nel sistema vigente il giudice è chiamato ad accertare positivamente, caso per caso, la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore, con conseguente esclusione dell'imputabilità ove tale capacità non risulti dimostrata. Il presente intervento normativo propone invece una diversa soluzione, fondata sull'introduzione di una presunzione relativa di imputabilità".