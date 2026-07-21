Forte dei marmi, maxi-rissa in pieno centro: calci e pugni, immagini molto forti

La violenza è esplosa intorno all'1.30 nel cuore della Versilia, a pochi passi dalla Capannina. Portieri notturni e addetti alla sicurezza degli hotel vicini sono intervenuti per cercare di fermare lo scontro. Una notte di caos nel cuore della Forte dei Marmi più esclusiva. Decine di giovani, molti dei quali secondo le prime ricostruzioni potrebbero essere minorenni, sono stati coinvolti in una maxi rissa avvenuta nella notte di venerdì al Caffè Morin, uno dei punti di ritrovo più frequentati della località versiliese. L'episodio è avvenuto in una zona simbolo della movida estiva, a pochi metri dalla storica La Capannina di Franceschi, lo storico locale recentemente acquisito da Giorgio Armani S.p.A. e attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione.

Il Caffè Morin, da generazioni punto di riferimento per i ragazzi che trascorrono le vacanze a Forte dei Marmi, si è trasformato in pochi minuti nello scenario di una vera e propria guerriglia urbana. A documentare quei momenti è un video circolato sui social, nel quale si sente la voce di un ragazzo che riprende la scena con il telefono e commenta incredulo: «Sto facendo un video assurdo, ma che ca... sta succedendo. Non hai capito che video che ho». Le immagini mostrano una situazione fuori controllo: alcuni ragazzi si affrontano, qualcuno lancia un tavolino, volano sedie e un giovane arriva a scagliare una bicicletta contro un altro ragazzo. Intorno, alcune ragazze assistono spaventate, tra urla e pianti.

Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di una rissa legata a una baby gang, ma di giovani in vacanza. La rissa ha creato momenti di forte tensione anche per gli ospiti degli alberghi vicini, diversi dei quali di fascia alta e affollati durante il fine settimana. Anche Federalberghi ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando il rischio che episodi di questo tipo possano danneggiare l'immagine di una località conosciuta in tutto il mondo per eleganza, turismo internazionale e tranquillità.