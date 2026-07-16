Bolzano, crolla il tetto del tribunale. "Tutto distrutto", un pesantissimo sospetto

Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato nel corso della notte appena trascorsa. Il boato del crollo poco prima delle ore 6. Nell'area dove prima c'erano i corridoi e le aule del tribunale, ora non c'è più nulla. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto.

Il cedimento del Tribunale di Bolzano interessa la parte centrale della struttura dove in questo periodo erano in corso lavori di ristrutturazione. In corso le verifiche per escludere altri crolli. Le colonne esterne del palazzo di giustizia non sono crollate. Sono in corso accertamenti circa la presenza di persone all'interno. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale sanitario.

A seguito del crollo sono andate distrutte diverse aule e diversi uffici. Completamente distrutta l'aula principale, quella della Corte d'Assise ma anche le due aule al terzo piano dove si tenevano le udienze civili. La parte centrale del Tribunale è completamente inagibile. E' crollato il "passaggio" tra Procura e Tribunale. Presente un quarto piano dove sono ubicati gli uffici sui lati di via Duca d'Aosta e Corso Italia che non è crollato.