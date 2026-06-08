Villa Certosa, le 100 foto inedite: svelati i segreti di Silvio Berlusconi

Per vedere dall'interno Villa Certosa, la residenza estiva di Silvio Berlusconi, non sarà più necessario possedere diversi milioni (il prezzo di vendita si aggira sui 500 milioni di euro). Basta infatti andare in rete, dove un broker immobiliare di Beverly Hills, Carolwood Partners, ha pubblicato oltre 100 foto, quasi tutte inedite, della reggia di Porto Rotondo in Sardegna. Un vero e proprio tour virtuale dentro la proprietà privata residenziale più costosa mai stata messa sul mercato in Italia.

Villa Certosa, che copre un'area superiore a quella del Vaticano, vanta 3 laghi, sette piscine all'aperto, una laguna artificiale interna, un campo da calcio regolamentare, campi da tennis e da bocce, un campo da golf, un eliporto e un anfiteatro in stile greco. E ancora, un vulcano artificiale, che offre uno spettacolo eruttivo di suoni e cascate di finta lava, un'area per la talassoterapia, un parco divertimenti privato, una serra multifunzionale, una grotta, un museo dell'ibisco in loco e persino un altare dedicato. Il costo per mantenerla si aggira intorno a 1 milione al mese.

Berlusconi, quando era Presidente del Consiglio, ospitò nella villa George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, José Luis Rodríguez Zapatero, Mirek Topolánek. Nel 2004 un decreto del governo definì Villa Certosa "sede alternativa di massima sicurezza per l'incolumità del Presidente del Consiglio".