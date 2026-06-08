Libero logo
Roland Garros
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Villa Certosa, le 100 foto inedite: svelati i segreti di Silvio Berlusconi

lunedì 8 giugno 2026
Villa Certosa, le 100 foto inedite: svelati i segreti di Silvio Berlusconi

2' di lettura

Per vedere dall'interno Villa Certosa, la residenza estiva di Silvio Berlusconi, non sarà più necessario possedere diversi milioni (il prezzo di vendita si aggira sui 500 milioni di euro). Basta infatti andare in rete, dove un broker immobiliare di Beverly Hills, Carolwood Partners, ha pubblicato oltre 100 foto, quasi tutte inedite, della reggia di Porto Rotondo in Sardegna. Un vero e proprio tour virtuale dentro la proprietà privata residenziale più costosa mai stata messa sul mercato in Italia.

572x429

Villa Certosa, che copre un'area superiore a quella del Vaticano, vanta 3 laghi, sette piscine all'aperto, una laguna artificiale interna, un campo da calcio regolamentare, campi da tennis e da bocce, un campo da golf, un eliporto e un anfiteatro in stile greco. E ancora, un vulcano artificiale, che offre uno spettacolo eruttivo di suoni e cascate di finta lava, un'area per la talassoterapia, un parco divertimenti privato, una serra multifunzionale, una grotta, un museo dell'ibisco in loco e persino un altare dedicato. Il costo per mantenerla si aggira intorno a 1 milione al mese.

572x429

Berlusconi, quando era Presidente del Consiglio, ospitò nella villa George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, José Luis Rodríguez Zapatero, Mirek Topolánek. Nel 2004 un decreto del governo definì Villa Certosa "sede alternativa di massima sicurezza per l'incolumità del Presidente del Consiglio". 

572x429

Dopo la morte del Cavaliere, nel 2023, la proprietà è passata agli eredi, i quali hanno deciso di metterla in vendita. Tra i possibili acquirenti, si è parlato del sultano del Brunei, di diversi miliardari arabi e di grandi catene alberghiere. Al momento, però, nessuno si è spinto così avanti da chiudere una trattativa. Chissà se dopo la pubblicazione delle foto cambierà qualcosa. 

572x429

tag
villa certosa
silvio berlusconi

Accertamenti Jannik Sinner come Silvio Berlusconi, padiglione diamante: al San Raffaele...

L'intervista Barbara Berlusconi sull'archiviazione di Silvio: "Se il magistrato sbaglia, deve pagare"

La figlia del Cav Silvio Berlusconi, Marina picchia duro contro le toghe: "Cosa mi stupisce"

ti potrebbero interessare

Civitavecchia-choc: "Se non vendi la coca stupro tua figlia"

Civitavecchia-choc: "Se non vendi la coca stupro tua figlia"

Monza, coppia di 60enni fa sesso al parco: finisce malissimo

Monza, coppia di 60enni fa sesso al parco: finisce malissimo

Redazione
Garlasco, la foto del bagno che ribalta la storia dell'omicidio di Chiara Poggi

Garlasco, la foto del bagno che ribalta la storia dell'omicidio di Chiara Poggi

Pietracatella, svolta in Procura: ricina, chi finisce sotto torchio

Pietracatella, svolta in Procura: ricina, chi finisce sotto torchio