Don Patriciello mette la sinistra spalle al muro: "Non volano schiaffi ma coltelli"

"Non volano più schiaffi ma coltelli". Fotografa così, don Maurizio Patriciello, la situazione della criminalità giovanile in Italia, sempre più fuori controllo, e applaude alla stretta del governo contro le baby gang, che consentirà all'autorità giudiziaria di procedere anche contro i minorenni. Una impostazione fortemente contestata dalle opposizioni.

"Ci troviamo davanti ad una questione molto seria: i ragazzi oggi sono diventati pericolosi. Lo Stato ha il dovere di difendere chi è più debole", sottolinea il parroco di Caivano che da sempre si batte contro la camorra e vive sotto scorta, parlando con l'agenzia Adnkronos. Il decreto sull'imputabilità degli under 18, come detto, continua a suscitare polemiche: "Parlare dei ragazzi - premette - è sempre difficile; mentre noi ci preoccupiamo di loro, loro stanno accusando noi perché c'è poco da fare: se ci troviamo in questa condizione vuole dire che in un qualche modo i genitori, con lo Stato, hanno fallito. Però oggi ci troviamo di fronte a una questione molto seria: non possiamo non guardarla in faccia. Questi ragazzi sono diventati pericolosi, lo Stato ha il dovere di difendere i deboli e quando dico deboli intendo anziani, ragazzini perbene che vanno a scuola e hanno il diritto di passare una serata serenamente con gli amici e non di essere accoltellati o pugnalati. Qua non volano più schiaffi come ai miei tempi, affondano i coltelli".

"L'altro giorno - racconta don Patriciello - a Caserta ho incontrato i genitori di un ragazzo accoltellato da un coetaneo di Caivano qualche anno fa. Erano passati anni ma quei genitori avevano scolpito il dolore negli occhi come il primo giorno. Lo Stato non può fare finta di niente". Il parroco prende atto delle polemiche contro il decreto anti-maranza.