Giovanni Donzelli asfalta Ilaria Salis: "Imbarazzante, ma questa volta non scappi"

Deve essere piuttosto difficile essere Ilaria Salis nel corso di queste giornate. L'eurodeputata di Avs, da sempre paladina dei diritti dei lavoratori, è stata, come è noto, condannata in primo grado per aver licenziato "senza giusta causa" due collaboratori, e per questo dovrà risarcirli, entrambi, per 300mila euro. Una gran bella figuraccia. In più, questa volta, non ci sarà nessuno che potrà salvarla e garantirle l'immunità come fece Avs in seguito al suo arresto in Ungheria.

Ed è proprio su questo punto che il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli picchia duro: "Per la Salis si aggiunge una condanna da cui stavolta non può fuggire come ha fatto per le altre sue vicende giudiziarie". "Quello che imbarazza - prosegue - è che la sinistra fa tanto le battaglie per i lavoratori e poi invece i propri dipendenti li trattano in quel modo".