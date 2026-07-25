Chieri, trascina nel fosso la pensionata e la stupra: orrore dell'africano

Orrore a Chieri, in provincia di Torino. Una donna sulla settantina è stata vittima di uno stupro lungo la pista ciclabile. L'episodio risale a lunedì 13 luglio e l'autore dell'aggressione sarebbe un giovane, descritto dalla vittima come un africano tra i 20 e i 30 anni, che viaggiava in bicicletta, come la stessa anziana. Il giovane l'ha prima fatta cadere a terra, poi l'ha spinta in un fosso e infine l'ha trascinata lungo un sentiero. Lì l'avrebbe aggredita, tentando di strangolarla e minacciandola anche con un coltello. La donna è riuscita a salvarla, anche se ha riportato una frattura a una costola.
L'anziana vittima dello stupro è una pensionata e nonna di due nipoti. La donna era partita in bicicletta per un giretto in zona Quando poi il giovane si è affiancato a lei chiedendole di fermarsi. Lei si è rifiutata, così lui ha spinta verso il fosso costringendola a scendere e facendola cadere. Successivamente l'ha afferrata al collo e l'ha trascinata nel sentiero nascosto tra la vegetazione, a fianco di un appezzamento abbandonato recintato. Poi la minaccia con il coltello, i vestiti strappati di dosso e il tentato stupro. Quando la donna ha reagito alla violenza, il giovane africano ha dovuto desistere ma le ha sferrato un pugno al fianco dopodiché si è allontanato in bicicletta.
Milano, 22enne stupra una ragazza ma non finisce in carcere: l'assurda decisione del giudiceSi erano conosciuti sui social e, dopo essersi scambiati qualche messaggio, avevano deciso di incontrarsi dal vivo per l...
La donna ha poi chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno subito avvertito le forze dell'ordine. Il giovane si è dato alla fuga arrampicandosi sul terrapieno verso la circonvallazione, facendo perdere le proprie tracce. Poco dopo è arrivata una pattuglia dei militari dell'Arma della compagnia cittadina. I carabinieri hanno sequestrato la bicicletta abbandonata e hanno rilevato le impronte per risalire all'identità dell'aggressore.