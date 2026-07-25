Chieri, trascina nel fosso la pensionata e la stupra: orrore dell'africano

Orrore a Chieri, in provincia di Torino. Una donna sulla settantina è stata vittima di uno stupro lungo la pista ciclabile. L'episodio risale a lunedì 13 luglio e l'autore dell'aggressione sarebbe un giovane, descritto dalla vittima come un africano tra i 20 e i 30 anni, che viaggiava in bicicletta, come la stessa anziana. Il giovane l'ha prima fatta cadere a terra, poi l'ha spinta in un fosso e infine l'ha trascinata lungo un sentiero. Lì l'avrebbe aggredita, tentando di strangolarla e minacciandola anche con un coltello. La donna è riuscita a salvarla, anche se ha riportato una frattura a una costola.

L'anziana vittima dello stupro è una pensionata e nonna di due nipoti. La donna era partita in bicicletta per un giretto in zona Quando poi il giovane si è affiancato a lei chiedendole di fermarsi. Lei si è rifiutata, così lui ha spinta verso il fosso costringendola a scendere e facendola cadere. Successivamente l'ha afferrata al collo e l'ha trascinata nel sentiero nascosto tra la vegetazione, a fianco di un appezzamento abbandonato recintato. Poi la minaccia con il coltello, i vestiti strappati di dosso e il tentato stupro. Quando la donna ha reagito alla violenza, il giovane africano ha dovuto desistere ma le ha sferrato un pugno al fianco dopodiché si è allontanato in bicicletta.