Monza, coppia di 60enni fa sesso al parco: finisce malissimo

Una coppia di 60enni, sorpresa dalla polizia a fare sesso al parco reale di Monza, ha ricevuto una multa da 253 euro per comportamenti contrari alla pubblica decenza, oltre a un daspo di 48 ore dal parco. Pare che i due uomini, tra i 60 e i 70 anni, stessero consumando un rapporto sessuale nelle aree verdi della zona, dal lato porta Villasanta, nel pomeriggio di sabato 6 giugno, nonostante la presenza di famiglie e bambini nelle vicinanze. Il Nucleo intervento rapido motociclisti del Comando di Monza è giunto sul posto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni a riguardo.

Dunque, i due uomini, entrambi di nazionalità italiana ma residenti fuori Monza, sono stati individuati e bloccati mentre era ancora in corso il rapporto sessuale. Poi, all'arrivo dei poliziotti, i due amanti si sono rivestiti e hanno esibito i loro documenti. Era da giorni che i residenti mandavano segnalazioni alle forze dell'ordine. "Ci sono due uomini che fanno sesso davanti a tutti", avevano dichiarato diverse persone agli agenti.