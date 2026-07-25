Verona, violenta due donne in poche ore: arrestato l'orco marocchino

Custodia cautelare in carcere a Montorio per un 45enne marocchino che ha tentato di violentare due donne nell'arco di poche ore, la mattina di giovedì 23 luglio, tra Roverchiara e Angiari, in provincia di Verona. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Legnago, dopo aver tentato di sfuggire ai militari che lo stavano cercando, tuffandosi in un canale dove poi è stato bloccato.

Il 45enne nordafricano ha prima aggredito una donna di 52 anni che stava passeggiando lungo la pista ciclabile di Roverchiara che costeggia l'Adige, sbucando all'improvviso dalla vegetazione. Intuita la situazione di pericolo, la donna tentava di distanziare l'uomo che però continuava a toccarla insistentemente. Una volta giunta nei pressi della sua abitazione, la 52enne veniva afferrata dal 45enne che tentava un approccio fisico che però non riusciva grazie alla reattività della vittima che riusciva a metterlo in fuga.