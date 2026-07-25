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Verona, violenta due donne in poche ore: arrestato l'orco marocchino

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sabato 25 luglio 2026
Verona, violenta due donne in poche ore: arrestato l'orco marocchino

1' di lettura

Custodia cautelare in carcere a Montorio per un 45enne marocchino che ha tentato di violentare due donne nell'arco di poche ore, la mattina di giovedì 23 luglio, tra Roverchiara e Angiari, in provincia di Verona. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Legnago, dopo aver tentato di sfuggire ai militari che lo stavano cercando, tuffandosi in un canale dove poi è stato bloccato.

Il 45enne nordafricano ha prima aggredito una donna di 52 anni che stava passeggiando lungo la pista ciclabile di Roverchiara che costeggia l'Adige, sbucando all'improvviso dalla vegetazione. Intuita la situazione di pericolo, la donna tentava di distanziare l'uomo che però continuava a toccarla insistentemente. Una volta giunta nei pressi della sua abitazione, la 52enne veniva afferrata dal 45enne che tentava un approccio fisico che però non riusciva grazie alla reattività della vittima che riusciva a metterlo in fuga.

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Mentre la donna stava denunciando la violenza ai carabinieri di Legnago, è arrivata una seconda segnalazione da una donna di Angiari, molestata da una persona che corrispondeva alla descrizione del 45enne fatta dalla prima vittima. Le accuse per l'uomo sono di violenza sessuale continuata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. 

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